Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Abdullah Avcı açıklaması

Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın ismi Azerbaycan Milli Takım teknik direktörlüğü için geçiyordu. Resmi açıklama Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan geldi yapılan açıklamada "Abdullah Avcı teknik direktör adaylarımız içerisinde yer alıyor" denildi.
Kısa süre önce Beşiktaş ile yolları ayrılan Abdullah Avcı daha önce A Milli Takım'ı da çalıştırmıştı. Beşiktaş'ın başında bu sezon 27 maça çıkan Abdullah Avcı 11 galibiyet, 3 beraberlik 13 de yenilgi almıştı.
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