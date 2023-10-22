Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı'yla evli olan Doğuş'tan aile pozu! "Karınız çok güzel"

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 9 yıl önce evlenen şarkıcı Doğuş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Azeri eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile evliliğinden 2 de çocuğu olan Doğuş sosyal medyada aile pozunu paylaştı.

Paylaşımında "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" notunu düşen Doğuş'un son haline ve eşinin güzelliğine beğeni yağdı.

Bir süre önce eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndüğü iddia edilen ve boşanma haberleriyle gündeme gelen Doğuş'un aile pozuna yorum yağdı.

Doğuş'un son haline beğeni yağarken hayranları eşi için de "Karınız ne güzel" yorumlarında bulundu.





