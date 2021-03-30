SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

30.03.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.

Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Sırbistan, deplasmanda Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sırbistan 2-1 kazandı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren goller, 16. ve 81. dakikalarda Mitrovic'ten geldi. Azerbaycan'ın tek sayısını ise 59. dakikada penaltıdan Makhmudov kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Sırbistan puanını 7 yaparken, Azerbaycan 2 maç sonunda puana ulaşamadı.

Grubun bir sonraki maçında Sırbistan evinde Lüksemburg ile karşılaşacakken, 3 gün önce de Azerbaycan Lüksemburg'a konuk olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Felipe Melo'ya flaş transfer teklifiFelipe Melo'ya flaş transfer teklifi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Burak Yılmaz'dan kötü haber

Burak Yılmaz'dan kötü haber

F.Bahçe, Ozan için 20 milyon Euro istiyor

F.Bahçe, Ozan için 20 milyon Euro istiyor

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Beşiktaş, Alex Pritchard'ı radarına aldı

Beşiktaş, Alex Pritchard'ı radarına aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Flaş sözler! "G.Saray'da yönetim, benim yerime 11 kurmak istiyordu"

Diğer Haberler

Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

Azerbaycan, Mitrovic'i durduramadı

Türkiye - Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

Türkiye - Letonya maçı ilk 11'leri belli oldu

Felipe Melo'ya Arjantin'den transfer teklifi

Felipe Melo'ya flaş transfer teklifi

Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

Japonya'dan tarihi galibiyet: 14-0!

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Feghouli attı, Cezayir Botswana'yı 5'ledi

Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Valbuena'nın sözleşmesi uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.