Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti-personel ve anti-tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.

