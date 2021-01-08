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Azerbaycan'dan Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür

08.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan'dan Anadolu Yayıncılar Derneğine teşekkür

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Anadolu Yayıncılar Derneğinin öncülüğünde Türkiye'den katılım sağlayarak Azerbaycan'da temaslarda bulunan basın mensuplarına teşekkür belgesi verildi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla Bakü ve Gence'de temaslarda bulunduklarını hatırlattı.

Azerbaycan Büyükelçiliğince, derneğe ve katılım sağlayan Türk gazetecilere teşekkür plaketi verildiğini belirten Burhan, "Azerbaycan ziyaretimiz oldukça faydalı oldu. Biz 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de Türk basınının Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine desteklerinden dolayı paylaştığı teşekkür belgesinde şunları kaydetti:

"Azerbaycan askerinin sahada verdiği savaşın yanı sıra ülkemizin vatan savaşı döneminde haklı davamızı tüm dünyaya duyurmak için medya alanında da bir savaş verdik. Bu savaşımızda yanımızda durarak, gerçekleri olduğu gibi dünya kamuoyuna ulaştırdığınız için size şükranlarımızı sunarız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine desteklerinizden ötürü teşekkür ederiz."

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