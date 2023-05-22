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Azerbaycan'dan milletvekillerinin bulunduğu heyet Iğdır'da

22.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan milletvekillerinin bulunduğu heyet, Iğdır'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Türkiye-Azerbaycan birlik ve dostluk dayanışması kapsamında Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Mili Meclisi Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Komitesi Başkanı Aliyev Adil Abişoğlu, Milli Meclis Milletvekili ve Nahcivan Gençler Sandığı İcra Direktörü Guliyev Çebi Hüseyinoğlu, Nahcivan Ali Meclisi Milletvekili Prof. Bağirsoylu Hüseyin Gedurullahoğlu, beraberinde gazi, şehit yakını ve bazı bürokratların da bulunduğu heyet Iğdır'a geldi.

Dilucu Sınır Kapısı'ndan kara yoluyla Iğdır'da gelen heyet, Iğdır Azerbaycan Dil Tarih Kültür Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar'ın rehberliğinde Kılıçlar Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

Müzeyi gezen konuklar daha sonra anıta karanfil bırakıp dua etti.

Abişoğlu, gazetecilere, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin daha da yakınlaşması için burada olduklarını söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan milletvekillerinin her zaman birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden Abişoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu istikamette öz kardeşlerimizin yanındayız. Bugün ziyaret ettiğimiz bu soykırım anıtını ilk kez ziyaret etmek fırsatını bulduk. Ermeni vahşiliğinin kurbanları tek Iğdır'da değil, Azerbaycan ve bu bölgede rastlamak mümkündür. Ermeniler geçmişte ve günümüzde hep vahşi ve terörce saldırılarda bulunmuşlardır. Geçmişte burada, Karabağ'da, Hocalı'da yaptıkları soykırımı Azerbaycan ve Türkiye halkı hiçbir zaman unutmayacaktır."

Heyet daha sonra, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve AK Parti İl Teşkilatını ziyaret etti.

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