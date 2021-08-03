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Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Afyonkarahisar'a ulaştı

03.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gelen 53 araçlık konvoy Afyonkarahisar'a ulaştı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Azerbaycan'dan gelen ekip Afyonkarahisar'a ulaştı.

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yapan 41'i itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araçlık konvoy, bugün öğlen saatlerinde Afyonkarahisar'da yakıt ikmali yaptı.

253 personelin bulunduğu araç konvoyuna, Afyonkarahisarlı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

AFAD Afyonkarahisar İl Müdürlüğü ile İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri tarafından karşılanan kafile, Afyonkarahisar'da yaptığı yakıt ikmalinin ardından yangına müdahale etmek için Muğla'ya uğurlandı.

AFAD İl Müdür Vekili Kemalettin Güngör, AA muhabirine, Muğla'daki yangına müdahale etmek için Azerbaycan'dan gelen 253 kişilik ekibin bulunduğu araçlara yakıt ikmali yapıldığını ifade etti.

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yangın Afyonkarahisar Azerbaycan

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