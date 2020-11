Azerbaycanlı sanatçı Azerin "Çırpınırdı Karadeniz"i Karabağ'da seslendirmek istiyor

Azerin, Hocalı'da vatandaşlarının soykırıma uğradığını hatırlatarak "Ermenistan güçleri, orada katliam yapmıştı. Bugün orada soykırıma uğrayan çocuğundan yaşlısına kadar hepsinin ruhları şaddır. Bu zaferi bize yaşatan Azerbaycan'ın muzaffer ordusuna teşekkür ediyoruz. 30 seneden sonra Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşunu hem de Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in, ordumuzun, milletimizin bir bütün oluşuna bağlıyoruz. Öz tarihimizi yeniden yazdık. Bu tarihi yazmada bize her zamanki gibi yüzyıllardır yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkı ve ordusuyla manevi bir destek verdi. Bu bizim ortak zaferimizdir. Çok yakın zamanda inşallah Karabağ'da, Şuşa'da güzel konserler yaparız." ifadelerini kullandı.

- "Eseri bitirdiğimde 'İnşallah, Allah büyüktür' derdim bugün artık 'Elhamdülillah' diyorum"

Azerin, Cevat ve Hacıbeyli'nin unutulmaması gerektiğini belirterek "25 sene önce sahnede olduğumda 'Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız.' ifadesi aklıma gelmişti. Sonra aileden de izin aldım. 'Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız.' ifadesi bir duaydı, her zaman inanarak ifade ettim. Her zaman ifade ettiğimde bu insanlara geçti. 1914 ve 1918'de Kafkas İslam Ordusu ile bütün şehitlerimizi gözümün önüne getirdim ve öyle seslendirdim. Eseri seslendirirken ortak tarihimizi, savaşlarda tek vücut olmamızı gözümün önüne getirdim. Bunları yaşadığım için 'Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız.' ifadesi bir duaydı ve her zaman eseri bitirdiğimde 'İnşallah, Allah büyüktür.' derdim bugün artık 'Elhamdülillah' diyorum çünkü gerçekleşti." diye konuştu.