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Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

OSMANİYE HABERLERİ  | 18.04.2020 21:03 | Son Güncelleme

Azerbaycan’da yayınladığı videolar ve paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Aysel Shukurova, yakın gelecekte Türkiye’de ticari yatırımlar yapmayı planladığını söyledi.Son zamanlarda yabancı yatırımcıların, göz bebeği haline gelen Türkiye, gelişen ekonomisi ve istikrarlı büyümesi ile çevre ülkelerden de ilgi görüyor.

Azeri fenomen Aysel Shukurova’nın gözü Türkiye’de

Azerbaycan’da yayınladığı videolar ve paylaşımları ile büyük beğeni toplayan Aysel Shukurova, yakın gelecekte Türkiye’de ticari yatırımlar yapmayı planladığını söyledi.
Son zamanlarda yabancı yatırımcıların, göz bebeği haline gelen Türkiye, gelişen ekonomisi ve istikrarlı büyümesi ile çevre ülkelerden de ilgi görüyor. Azerbaycan’da büyük üne sahip olan ve sosyal medya platformlarında milyonlara ulaşan hayran kitlesi bulunan Aysel Shukurova, eşi ve ailesi ile birlikte Türkiye’yi ziyaret ederek yeni yatırım alanları arayacağını belirtti. Shukurova, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek istediklerini belirtirken, en doğru ülkenin Türkiye olacağına işaret etti.
Eşi ile birlikte uzun zamandır araştırma içerisinde olduklarını belirten Shukurova, devlet destekleri de göz önünde bulundurulduğu zaman, yatırımcılar için en popüler ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Özellikle kendi ülkesi olan Azerbaycan’la, Türkiye’nin yakın diplomatik ilişkilerinin ve Türk hükümetinin yabancı yatırımcılara karşı olan teşviklerinin bu kararı almalarında önemli bir rol oynadığını söyledi.

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