Aziz bu akşam var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Aziz, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemişti. İzleyiciler, ''Aziz bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Aziz, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 9. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmanı heyecan yarattı.
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni bölüm)
00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
02:15 Avcı (Yabancı Sinema)
03:45 Aşk Laftan Anlamaz
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