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Aziz bu akşam var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

14.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez'in paylaştığı Aziz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyiciden tam puan aldı. Dizinin, bu akşam yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki Aziz bu akşam var mı? İşte yanıtı...

Aziz bu akşam var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin iddialı yapımları arasında yer alan Aziz, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekrana gelmemişti. İzleyiciler, ''Aziz bu akşam var mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

AZİZ BU AKŞAM VAR MI?

Aziz, bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 9. bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmanı heyecan yarattı.

Aziz bu akşam var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

14 OCAK CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz (Yeni bölüm)
00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
02:15 Avcı (Yabancı Sinema)
03:45 Aşk Laftan Anlamaz

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Murat Yıldırım Simay Barlas
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