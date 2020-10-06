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Aziz Yıldırım'a 6 bin TL ve 1 yıllık men cezası

BASKETBOL HABERLERİ  | 06.10.2020 13:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

Aziz Yıldırım'a 6 bin TL ve 1 yıllık men cezası

Aziz Yıldırım kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanıyordu.

Ayrıntılar geliyor...

azız yıldırım

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