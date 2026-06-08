Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi Süper Lig ekibini satın alıyor!

Fenerbahçe'deki seçim maratonunu geride bırakan Hakan Safi, spor dünyasında kalıcı olmaya kararlı. Muhabir Serkan Morova’nın paylaştığı kulis bilgisine göre, sarı-lacivertli kulübün eski başkan adayı Safi, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’u satın almak amacıyla çok kısa süre içinde masaya oturmaya hazırlanıyor.

SEÇİMİ KAYBEDEN HAKAN SAFİ’DEN SÜRPRİZ FUTBOL HAMLESİ!

Fenerbahçe’de büyük bir heyecana sahne olan olağan seçimli genel kurulun yankıları sürerken, yarıştan mağlubiyetle ayrılan başkan adayı Hakan Safi hakkında Türk futbolunu sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Spor kulislerinde konuşulan son dakika gelişmesine göre Safi, futboldan kopmama kararı aldı ve gözünü Süper Lig’in iddialı kulüplerinden birine dikti.

"EYÜPSPOR'U SATIN ALABİLİR"

Gündemi sarsan iddiayı gazeteci Serkan Morova dile getirdi. Morova, Fenerbahçe'deki başkanlık yarışını kaybeden iş insanı Hakan Safi'nin yeni rotasını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden Hakan Safi, önümüzdeki günlerde Eyüpspor’u satın almak için girişimlerde bulunabilir."

FUTBOL YATIRIMLARINA DEVAM EDECEK

Fenerbahçe için iddialı projeler ve vizyoner bir yönetim listesi hazırlayan ancak sandıktan istediği sonucu alamayan Hakan Safi’nin, futbola olan tutkusunu ve yatırım yapma isteğini bu hamleyle sürdüreceği konuşuluyor. Son yıllarda yakaladığı büyük çıkış ve istikrarlı yapısıyla dikkat çeken eflatun-sarılı kulübün, Safi'nin yapacağı olası bir satın alma teklifine nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Önümüzdeki günlerde bu yönde resmi adımların atılması ve görüşme trafiğinin başlaması bekleniyor.