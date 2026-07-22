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FC 27'nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar

EA SPORTS FC 27'nin standart sürüm kapağı resmen tanıtıldı. Kapakta Beşiktaş'ın dünyaca ünlü "Come to Beşiktaş" sloganının yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının da yer alması Türk futbolseverlerin dikkatini çekti.

FC 27'nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar
Burak Kavuncu

EA SPORTS, dünyanın en çok bilinen futbol oyunlarından biri olan ve yeni serisi merakla beklenen FC 27'nin standart sürüm kapağını resmi olarak tanıttı. Yeni oyunla birlikte "Açık Dünya" modunun da duyurulduğu lansmanda en çok konuşulan detaylardan biri ise kapağa eklenen Türkiye göndermeleri oldu.

"COME TO BEŞİKTAŞ" DETAYI GÜNDEM OLDU

FC 27 nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar 1

Oyunun kapak tasarımında Beşiktaş'ın dünya çapında ses getiren "Come to Beşiktaş" sloganına yer verilmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, bu ayrıntıyı Türk futboluna yapılan önemli bir gönderme olarak yorumladı.

ÜÇ BÜYÜKLERDEN İKİ FORMAYA YER VERİLDİ

FC 27 nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar 2

Kapakta ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının da bulunması dikkat çekti. Özellikle Galatasaray'ın oyunda lisanslı kulüpler arasında yer alacak olması, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

SATIŞ TARİHİ EYLÜL AYI

FC 27 nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar 3

EA SPORTS FC 27'nin 18-25 Eylül tarihleri arasında oyunseverlerle buluşması beklenirken, yeni "Açık Dünya" modu ve tanıtım görselleri şimdiden oyun dünyasında büyük heyecan yarattı.

FENERBAHÇE LİSANSLI OLARAK YER ALAMAYACAK!

FC 27 nin kapak görseline Türk devlerinden damga! Dikkat çeken detaylar 4

EA Sports, Eylül ayında çıkacak olan FC27 oyununda partner takımları listesinde Fenerbahçe’ye yer vermedi. Fenerbahçe de 1 ay önce EA Sports’u sponsorlar listesinden çıkarmıştı.

FC26’da yapılan partnerlik anlaşmasıyla Şükrü Saracoğlu Stadyumu oyuna eklenmiş, oyunculara özel yüz taraması yapılmış ve özel etkinliklerde Fenerbahçe yer almıştı. Partnerlik anlaşmasının devam etmemesi ve iddia edildiği gibi eFootball ile anlaşılması halinde, Süper Lig lisansının da olmayacak olması sebebiyle oyunda Fenerbahçe lisanslı olarak yer almayacak ve farklı bir isimle oyuna eklenecek.

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