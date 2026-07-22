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Midtjylland'dan Beşiktaş'a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi

Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi konuşan Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, siyah-beyazlı kulübe ve taraftar atmosferine övgüler yağdırdı. Danimarkalı teknik adam, güçlü rakiplerine saygı duyduklarını ancak sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Midtjylland'dan Beşiktaş'a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Midtjylland'da teknik direktör Mike Tullberg ile takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakiplerine duydukları saygıyı dile getiren ikili, İstanbul'daki atmosferin Avrupa'nın en etkileyici futbol ortamlarından biri olduğunu vurguladı.

"BEŞİKTAŞ AVRUPA'NIN EN İYİ STATLARINDAN BİRİNE SAHİP"

Midtjylland dan Beşiktaş a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi 1

Beşiktaş'ın güçlü bir futbol kültürüne sahip olduğunu söyleyen Mike Tullberg, "Avrupa'nın en iyi statlarından birine sahipler. Büyük bir tarihe sahip kulübe karşı oynayacağız. Geçen sezonun son bölümünde de çok iyi bir performans sergilediler. Yeni transferler yaptılar, teknik direktör değişikliği yaşadılar. Beşiktaş'a büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"SADECE KENDİ OYUNUMUZA ODAKLANIYORUZ"

Midtjylland dan Beşiktaş a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi 2

Rakipten çok kendi takımına odaklandığını belirten Danimarkalı çalıştırıcı, "Kulüpte bir yıldır görev yapıyorum. Geçen sezondan bu yana rakipler hakkında konuşmama kararı aldık. Bu Beşiktaş'a saygısızlık değil. Biz sadece kendi oyuncularımıza ve kendi oyunumuzu geliştirmeye odaklanıyoruz." dedi.

"17 FARKLI MİLLETTEN OYUNCUMUZ VAR"

Midtjylland dan Beşiktaş a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi 3

Kadrolarının farklı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Tullberg, "Takımımızda 17 farklı milletten futbolcu bulunuyor. Bu nedenle klasik bir Danimarka takımı değiliz. Finansal olarak büyük kulüplerle yarışacak seviyede olmayabiliriz ama kendi oyun anlayışımız var. Geçen sezon güçlü rakiplere karşı iyi mücadele ettik, yarın da aynı karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

"BURADAKİ ATMOSFERE ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

Midtjylland dan Beşiktaş a büyük övgü! İtiraf gibi itiraf geldi 4

Takım kaptanı Rasmus Nissen Kristensen ise Tüpraş Stadı'nın atmosferinden övgüyle söz etti. "Sezona çok iyi hazırlandık. Takım olarak fiziksel durumumuz oldukça iyi. Buradaki atmosfer hakkında çok şey duydum. Daha önce Frankfurt formasıyla burada oynamıştım. Anlatılanların tamamı doğru. Gerçekten etkileyici bir futbol ortamı var. Buradaki atmosfere şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland beşiktaş
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