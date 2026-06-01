Aziz Yıldırım açıklamıştı! Anlaşmaya varılan 2 yıldızın ismi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de seçim öncesi transfer hareketliliği hız kazandı. Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın işaret ettiği iki golcünün Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, yıldız isimlerle ilgili resmi açıklamayı bekliyor.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel seçim öncesinde başkan adaylarından Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertli camiada seçim heyecanı yaşanırken, Yıldırım'ın golcü transferleriyle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Forvet hattına yapılacak takviyeler hakkında konuşan Aziz Yıldırım, transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Yıldırım, "İstesem santrforlar gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım'ın açıklamalarının ardından söz konusu santrforların kim olduğu da netlik kazandı. Daha önce de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi ile Serhou Guirassy'nin sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağladığı öne sürüldü.

MURIQI DÖNÜYOR

Eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi'nin yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı ve dönüş için oldukça istekli olduğu belirtildi. Tecrübeli golcünün kulüpten gelecek son kararı beklediği ifade edildi.

GUIRASSY TRANSFERİ DE BİTTİ

Öte yandan Serhou Guirassy transferinde de önemli ilerleme kaydedildiği öğrenildi. Oyuncunun kulübüyle yürütülen bonservis görüşmelerinde büyük ölçüde yol alındığı belirtilirken, yıldız golcünün de Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı kaydedildi.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Hem Vedat Muriqi hem de Serhou Guirassy'nin transfer sürecinde son aşamaya gelindiği belirtilirken, sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten veya Aziz Yıldırım cephesinden yapılacak resmi açıklamayı beklemeye başladı.

