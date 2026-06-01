Beşiktaş'ta düğmeye basıldı! Bir ayda üç transfer

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer mesaisi hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 2. eleme turundan başlayacak siyah-beyazlı ekip, 23 Temmuz'da çıkacağı ilk resmi karşılaşma öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yönetim ve teknik heyetin yaptığı değerlendirmelerin ardından transferde öncelik verilecek mevkiler netleşti. Beşiktaş, savunmanın merkezine lider özellikleri taşıyan bir stoper, hücum gücü yüksek bir sol bek ve skor katkısı sağlayabilecek bir sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda Avrupa kupalarında güçlü rakiplerle eşleşme ihtimali nedeniyle transferlerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Yönetim, kura çekimi gerçekleşmeden önce en az üç takviyeyi sonuçlandırarak takımın sezon öncesi kampına büyük ölçüde şekillenmiş bir kadroyla başlamasını amaçlıyor.
Beşiktaş cephesi, Avrupa arenasındaki yoğun ve zorlu fikstüre eksiksiz hazırlanmak için transfer operasyonunu erkenden bitirmek istiyor. Bu doğrultuda yapılacak hamlelerle takımın hem savunma hem de hücum hattındaki eksiklerinin giderilmesi planlanıyor.
Öte yandan siyah-beyazlılarda teknik direktör konusundaki belirsizliğin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Yönetim, teknik adam konusunu çözüme kavuşturduktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırarak operasyonu yaklaşık bir ay içinde tamamlamayı hedefliyor.
