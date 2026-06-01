Başkan talimatı vermişti! Galatasaray'da 'KAP' her an gelebilir

Galatasaray yönetimi, sezonun en istikrarlı isimlerinden Uğurcan Çakır'ın performansını ödüllendirme kararı aldı. Daha önce 120 milyon TL olarak belirlenen maaşın 200 milyon TL'ye çıkarılması beklenirken, yeni sözleşme detaylarının kısa süre içinde KAP'a bildirilmesi planlanıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır için yeni bir maaş düzenlemesi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı file bekçisinin performansını karşılıksız bırakmadı.

SEZONUN YILDIZLARINDAN BİRİ OLDU

Geçtiğimiz sezon gösterdiği istikrarlı performansla takımın en önemli isimleri arasında yer alan Uğurcan Çakır, hem taraftarın hem de yönetimin takdirini kazandı. Tecrübeli kaleci, kritik maçlardaki kurtarışlarıyla şampiyonluk yolunda önemli katkı sağladı.

MAAŞI DAHA ÖNCE BELİRLENMİŞTİ

Trabzonspor'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer edilerek kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biriyle kadroya katılan Uğurcan Çakır'ın, maaş konusunda kulübe herhangi bir zorluk çıkarmadığı belirtilmişti. Milli kalecinin yeni sezon için yıllık gelirinin 120 milyon TL seviyesinde olacağı açıklanmıştı.

MAAŞINA ZAM

Alınan karar doğrultusunda milli kalecinin yıllık maaşı 200 milyon TL'ye yükseltilecek. Yaklaşık 3,7 milyon Euro'ya denk gelen yeni ücretle birlikte Uğurcan Çakır, takımın en yüksek kazanan isimleri arasındaki yerini daha da güçlendirecek.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yönetimin maaş artışıyla ilgili kararını kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin detayların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılacak bildirimle kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

