Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı futbolda şike kumpası davası yeniden görülmeye başlandı.
Aziz Yıldırım'ın ifade verdiği dava, 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi. Duruşma salonunda Fenerbahçeli taraftarlar da Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.
Mahkeme koridorunda Aziz Yıldırım'ı gören bir taraftar tezahürat yapınca sarı lacivertli kulübün eski başkanı, "Mahkeme lan burası" diyerek tepki gösterdi.
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