SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 16.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Yeniden görülmeye başlanan futbolda şike kumpası davasında ifade veren Aziz Yıldırım, mahkeme koridorlarında kendisine tezahürat yapan taraftara "Mahkeme burası" diyerek tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı futbolda şike kumpası davası yeniden görülmeye başlandı.

Aziz Yıldırım'ın ifade verdiği dava, 6 Kasım 2020 tarihine ertelendi. Duruşma salonunda Fenerbahçeli taraftarlar da Yıldırım'ı yalnız bırakmadı.

"MAHKEME LAN BURASI"

Mahkeme koridorunda Aziz Yıldırım'ı gören bir taraftar tezahürat yapınca sarı lacivertli kulübün eski başkanı, "Mahkeme lan burası" diyerek tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Ünlü sporcu koronavirüse yenildi...Ünlü sporcu koronavirüse yenildi...
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi

Fenerbahçe'de Laurent Blanc sürprizi

İkinci Mert Hakan Yandaş vakası

İkinci Mert Hakan Yandaş vakası

F.Bahçe aradığı sol beki buldu

F.Bahçe aradığı sol beki buldu

Süper Lig deviyle imzalıyor

Süper Lig deviyle imzalıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

Sevgilisini köpeklere yem etmişti! Flaş paylaşım...

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Ali Koç: Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Yıldırım adliyede taraftara tepki gösterdi: Mahkeme lan burası

Aziz Yıldırım'dan adliyede flaş tepki!

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü

Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray teknik direktörlüğü

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

ABD Futbol Federasyonu Başkanı, kadın futbolculardan özür dileyerek istifa etti

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

Koronavirüs (Covid-19): Daily Telegraph, UEFA'nın Salı günü EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesini oylamasının beklendiğini yazdı

Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

Koronavirüs: İngiltere'de Premier Lig dahil profesyonel futbol 4 Nisan'a dek ertelendi

Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro 2020'nin akıbetini görüşecek

Koronavirüs (Covid 19) sporu vurdu: Real Madrid, Juventus karantinada, La Liga ertelendi, UEFA Euro 2020'nin akıbetini görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.