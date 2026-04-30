Aziz Yıldırım başkanlığa aday oluyor! Aykut Kocaman ile anlaştı

Fenerbahçe'de, camiayı yakından ilgilendirecek bir gelişme yaşandı. Günlerdir aday olup olmayacağı spor kamuoyunda bir numaralı tartışma konusu olan efsane başkan Aziz Yıldırım'ın resmi kararını verdiği iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN TARİHİ ADAYLIK KARARI

Radyogol'ün duyurduğu son dakika haberine göre; bir süredir sessizliğini koruyan ve geçtiğimiz günlerde "Çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa bakarız" diyerek açık kapı bırakan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday olma kararı aldı.

YENİ HOCA İÇİN AYKUT KOCAMAN BOMBASI

Gelen bilgilere göre; Yıldırım, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman ile de teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki günlerde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenleyerek hem adaylığını resmen duyurması hem de Aykut Kocaman ve yönetim kurulu listesi gibi kritik detayları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.