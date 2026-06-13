Bennu Gerede vajinal bölge kremini yüzüne sürdü! Doktorlar çıldırdı

Ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Hayalim sevişirken ölmek" demişti. Bu sözleriyle uzun süre gündeme gelen Gerede şimdi ise daha bomba bir konuyla adından söz ettirdi.

Reçetesiz satılan bir vajinal kremin reklamını yaparak şoke etti. Bennu Gerede kamera önünde kremi vajinasına sürdükten sonra yüzüne sürdü. Gerede "Kendi tercihimle yüzüme sürüyorum. Östrojen seviyeleri azaldıkça ciltte değişimler oluyor. Cildi iyi geleceği yönünde çalışmalar var" dedi.

Bennu Gerede'nin videosunu gören doktorlar peş peşe uyarı ve tepki yorumları yazdı. Doktor Burak Hazine paylaşıma "Yaptığınız suç, kullanım şekliniz yanlış. Hakkınızda şikayetçi olacağız" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka doktor ise "Cilt gençliği vadeden her video farkında iseniz dikkate alınıyor. Bunu bilerek paylaşım yaparken 5-6 yıl sonraki kanser riskini hiçe sayıyorsunuz" dedi.

*Bu ürünün yanlış kullanımı sağlık riskleri doğurabilir. Kullanmadan önce mutlaka sağlık uzmanına danışınız.