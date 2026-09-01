Aziz Yıldırım'dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi!

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı transfer çalışmalarına da yansıdı. Sarı-lacivertliler, U23 kontenjanına uygun olması nedeniyle Malick Fofana transferine büyük önem verirken, Lyon cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Lyonlu yetkililerin Fenerbahçe'ye Fofana konusunda haber gönderdiğini belirtti. Fransız ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından kadrosunda satış yapması gerektiğini ve genç yıldızı 40 milyon euro karşılığında bırakabileceğini ilettiği aktarıldı.

LYON'DAN FENERBAHÇE'YE 40 MİLYON EUROLUK MESAJ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Lyon'un Fenerbahçe'ye, "Biz Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık, birkaç oyuncu satmamız lazım. Düşünürseniz Fofana'yı 40 milyon euroya satarız" mesajını gönderdiğini söyledi.

Hamzaoğlu ayrıca Fofana konusunda oldukça iddialı konuşarak, "Ben Fofana'dan ümitliyim. Kulüp içinde de çok ciddi konuşuluyor Fofana ismi. Eğer Fenerbahçe istediği şartları oluşturabilirse ben o oyuncuyu alacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir yerden teyit aldım" ifadelerini kullandı.

ARSENAL DE DEVREDE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Malick Fofana için İngiltere'den de ciddi bir rakip çıktı. Arsenal'in genç yıldız için devreye girdiği ve transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin ise U23 kontenjanı nedeniyle Fofana'yı özel bir noktada değerlendirdiği ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde takıma önemli katkı sağlayabilecek bir transfer olarak gördüğü belirtiliyor.

FOFANA TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Transferin Fenerbahçe açısından dikkat çeken bir diğer detayı ise Malick Fofana'nın Türkiye'ye bakışı oldu.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de yönetim kurulunda görev almış Murat Aşık, genç futbolcunun sevgilisinin Türk olduğunu belirterek Fofana'nın bu nedenle Türkiye'ye oldukça sıcak baktığını söyledi. Aşık ayrıca oyuncunun Lyon'da mutsuz olduğunu ve Türkiye dışında İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün ardından transferde büyük bir hamle yapmak istediği belirtilirken, 40 milyon euroluk Fofana transferi için sarı-lacivertli yönetimin şartları zorlayıp zorlamayacağı merak konusu oldu.