SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Aziz Yıldırım'dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi!

Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra dönen Fenerbahçe, transferde rotasını Malick Fofana'ya çevirdi. Lyon'un 40 milyon euro istediği yıldız için Arsenal de devreye girerken, Fofana'nın Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi.

Aziz Yıldırım'dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı transfer çalışmalarına da yansıdı. Sarı-lacivertliler, U23 kontenjanına uygun olması nedeniyle Malick Fofana transferine büyük önem verirken, Lyon cephesinden dikkat çeken bir mesaj geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Lyonlu yetkililerin Fenerbahçe'ye Fofana konusunda haber gönderdiğini belirtti. Fransız ekibinin, Şampiyonlar Ligi'ne kalamamasının ardından kadrosunda satış yapması gerektiğini ve genç yıldızı 40 milyon euro karşılığında bırakabileceğini ilettiği aktarıldı.

LYON'DAN FENERBAHÇE'YE 40 MİLYON EUROLUK MESAJ

Aziz Yıldırım dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi! 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, Lyon'un Fenerbahçe'ye, "Biz Şampiyonlar Ligi'ne kalamadık, birkaç oyuncu satmamız lazım. Düşünürseniz Fofana'yı 40 milyon euroya satarız" mesajını gönderdiğini söyledi.

Hamzaoğlu ayrıca Fofana konusunda oldukça iddialı konuşarak, "Ben Fofana'dan ümitliyim. Kulüp içinde de çok ciddi konuşuluyor Fofana ismi. Eğer Fenerbahçe istediği şartları oluşturabilirse ben o oyuncuyu alacaklarını düşünüyorum. Çünkü bir yerden teyit aldım" ifadelerini kullandı.

ARSENAL DE DEVREDE

Aziz Yıldırım dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi! 2

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Malick Fofana için İngiltere'den de ciddi bir rakip çıktı. Arsenal'in genç yıldız için devreye girdiği ve transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin ise U23 kontenjanı nedeniyle Fofana'yı özel bir noktada değerlendirdiği ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde takıma önemli katkı sağlayabilecek bir transfer olarak gördüğü belirtiliyor.

FOFANA TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Aziz Yıldırım dan 40 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi hediyesi! 3

Transferin Fenerbahçe açısından dikkat çeken bir diğer detayı ise Malick Fofana'nın Türkiye'ye bakışı oldu.

Geçmiş dönemlerde Fenerbahçe'de yönetim kurulunda görev almış Murat Aşık, genç futbolcunun sevgilisinin Türk olduğunu belirterek Fofana'nın bu nedenle Türkiye'ye oldukça sıcak baktığını söyledi. Aşık ayrıca oyuncunun Lyon'da mutsuz olduğunu ve Türkiye dışında İngiltere'ye gitmeye sıcak baktığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünün ardından transferde büyük bir hamle yapmak istediği belirtilirken, 40 milyon euroluk Fofana transferi için sarı-lacivertli yönetimin şartları zorlayıp zorlamayacağı merak konusu oldu.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray ve F.Bahçe'nin rakibi şokta! Darbe üstüne darbeG.Saray ve F.Bahçe'nin rakibi şokta! Darbe üstüne darbe
Galatasaray'dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! AnlaşıldıGalatasaray'dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer Aziz Yıldırım fenerbahçe lyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Giresun'da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu! Bu belirtiler görüldü

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Arif Kocabıyık tır dorsesinin altında yakalandı

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Amedspor, evinde Trabzonspor'u 90+2'de bulduğu golle 2-1 yendi

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Cem yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e su arıtma cihazı geliyor! 8-9 Eylül 2026 BİM kataloğu

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.