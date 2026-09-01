Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa'ya şokta

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Aston Villa ile Arsenal karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi olacak Aston Villa, sahasında Arsenal'e 1-0 yenilerek ligde ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

ASTON VILLA İKİDE SIFIR YAPTI

Karşılaşmanın tek golü 59. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Arsenal, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken Aston Villa ise ilk iki haftayı puansız kapattı.

Aston Villa sezonun ilk haftasında Brighton'a deplasmanda 4-0 mağlup olmuştu. İngiliz ekibi böylece Premier Lig'deki ilk iki maçında kalesinde 5 gol görürken henüz gol sevinci yaşayamadı.

TARİHE GEÇEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Aston Villa'nın hücumdaki etkisizliği dikkat çeken bir istatistiği de beraberinde getirdi. 2026-27 sezonundaki Aston Villa, 2003-04'ten bu yana bir Premier League sezonunun ilk iki maçında isabetli şut çekemeyen ikinci takım oldu.

Bu alandaki diğer takım ise 2017-18 sezonunda Swansea City olmuştu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

Aston Villa'nın kötü başlangıcı, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe açısından da dikkat çekti.

Premier Lig'de henüz puanla tanışamayan Aston Villa, Avrupa arenasında temsilcilerimiz karşısında daha farklı bir görüntü sergilemek zorunda olacak. Sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın bu formsuz görüntüsünü değerlendirmek isteyecek.