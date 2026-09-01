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Galatasaray'dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, transfer çalışmalarında rotasını Göztepe'nin 23 yaşındaki futbolcusu Arda Okan Kurtulan'a çevirdi Sarı-kırmızılılar, Yusuf Akçiçek'in ardından Fenerbahçe altyapısından yetişen bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı
Burak Kavuncu

Rafael Leao transferinin ardından kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan için harekete geçtiği belirtildi.

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldı. Teknik heyetin de genç oyuncu hakkında olumlu görüş bildirdiği ifade edildi.

GALATASARAY İKİNCİ ESKİ FENERBAHÇELİYİ İSTİYOR

Galatasaray dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı 1

Arda Okan Kurtulan'ın geçmişinde Fenerbahçe altyapısı bulunuyor. Genç futbolcu, 2019 ile 2021 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün altyapısında forma giydi ve 2020-21 sezonu öncesinde profesyonel sözleşmeye imza attı.

Galatasaray'ın, Yusuf Akçiçek'in ardından Fenerbahçe altyapısından yetişen bir başka ismi daha kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI İDDİASI

Galatasaray dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı 2

Sarı-kırmızılıların Yusuf Akçiçek ile prensipte anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Transferin, Al Hilal'in U23 kontenjanına uygun bir stoper transferini tamamlamasının ardından resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın genç oyuncunun transferiyle kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFERDE GAZ KESMİYOR

Galatasaray dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı 3

Rafael Leao transferiyle büyük ses getiren Galatasaray, Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül ile de anlaşmaya varmıştı.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı-kırmızılılarda şimdi gözler savunma hattına çevrilirken, Arda Okan Kurtulan transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

ARADAKİ FARK AZALDI!

Galatasaray dan bir eski Fenerbahçeliye daha teklif! Anlaşma sağlandı 4

Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan transferi için Göztepe ile yürüttüğü görüşmelerde bonservis pazarlığı sürüyor. Sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro teklif ettiği, Göztepe'nin ise transfer için 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

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transfer Göztepe fenerbahçe galatasaray Yusuf Akçiçek Arda Okan Kurtulan
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