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Aziz Yıldırım'dan boşanma iddialarına sert yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Aziz Yıldırım eşi Gonca Çelikkıran ile hakkında çıkan boşanma haberlerini yalanladı. Yıldırım, "Evliliğimizde her hangi olumsuz bir durum yoktur" dedi

Aziz Yıldırım'dan boşanma iddialarına sert yanıt

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sekiz yıl önce evlendiği eşi Gonca Çelikkıran'dan boşanacağı yönünde çıkan haberlere sert tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Haber ve içeriği, aileme ve aile hayatıma yönelik alçakça bir saldırıdır. Bu alçak saldırıya karşı her türlü hakkımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Evliliğimizde her hangi olumsuz bir durum yoktur. Aile birliğimiz, eşimle tam bir uyum içerisinde karşılıklı saygı ve sevgiyle sorunsuz olarak sürmektedir. Söz konusu yalan haber sebebi ile beni ailemle ilgili böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakan kişi, bu kişiye bu haberi yaptıran kişiler ve bu haberi doğrulatmadan yayınlayanlar; şeref, haysiyet ve onurları olmayan kişiliksiz varlıklardır. Aile değerine bu denli pervasızca yapılan saldırının failleri kendi şerefsiz yaşamları ile bu kuruma değer veren insanları bir daha lekeleyememeli, aile kurumunun ne denli kutsal bir değer olduğunu anlayacak ölçüde ve şekilde cezalandırılmalıdır.

Saygılarımla Aziz Yıldırım"

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