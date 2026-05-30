Aziz Yıldırım'dan canlı yayında bombalar: Aykut Kocaman, forvet müjdesi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni teknik direktör adaylarından birinin Aykut Kocaman olduğunu duyurdu. Prensip anlaşmasına varılan golcü transferini salı günü açıklayabileceklerini belirten Yıldırım'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve kulübün kaderini belirleyecek olan tarihi olağanüstü genel kurul öncesinde heyecan giderek artıyor. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında hem teknik direktör arayışları hem de transfer çalışmaları hakkında sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak çok çarpıcı açıklamalara imza attı.

TEKNİK DİREKTÖR İÇİN AYKUT KOCAMAN MASADA

Yeni sezonda takımı emanet edecekleri teknik adam profilinden bahseden Aziz Yıldırım, eski hocaları Aykut Kocaman ismini resmen zikretti. Teknik direktör konusunun yönetim kurulunda detaylıca masaya yatırılacağını belirten Yıldırım, "Aykut Kocaman da adaylardan biri. 3 tane daha ayrıca adayla görüşmeler yapılıyor. Bizim çalışmak istediğimiz hoca tipi bizimle beraber çalışacak bir hoca tipi. Yani geçmişte olduğu gibi her şeyi hocaya bıraktık, sonunda hoca başarılıysa hoca yaptı başarısızsa yönetim suçlu, bu yok. Beraber yapacağız." diyerek futbol aklının ortak bir konsensüsle yönetileceğinin altını çizdi.

GOLCÜ TRANSFERİ BİTTİ, GÖZLER SALI GÜNÜNDE

Fenerbahçe taraftarının en çok merak ettiği santrfor transferi hakkında da müjdeyi veren Aziz Yıldırım, bir isimle prensipte el sıkıştıklarını duyurdu. Süreci titizlikle yürüttüklerini belirten başkan adayı, "İstesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum! Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi gelmek istedi. Kulüpleriyle anlaşalım, bitsin öyle gel. Salı günü falan açıklayabiliriz bu transferleri." sözleriyle şov değil, doğru planlama hedeflediklerini vurguladı.

