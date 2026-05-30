Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic’i yenerek yarı finale çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 71-68 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş: Devon Dotson 10, Sertaç Şanlı, Conor Morgan 10, Brynton Lemar 14, Anthony Brown 7, Jonah Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Matt Thomas 3, Ante Zizic 10

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Galatasaray: Jerome Robinson 14, Rıdvan Öncel, James Palmer 19, Freddie Gillespie, Fabian White 12, Errick McCollum 10, Can Korkmaz 1, John Meeks 3, Buğrahan Tuncer, John Petrucelli, Muhsin Yaşar 9

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco