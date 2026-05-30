SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic’i yenerek yarı finale çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 71-68 yendi ve seriyi 2-1'e getirerek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic’i yenerek yarı finale çıktı
Emre Şen

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 3. maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray’ı 71-68 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve yarı finale yükseldi. Siyah-beyazlılar yarı finalde Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak.

Salon: Beşiktaş Gain Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş: Devon Dotson 10, Sertaç Şanlı, Conor Morgan 10, Brynton Lemar 14, Anthony Brown 7, Jonah Mathews 7, Berk Uğurlu 3, Yiğit Arslan 7, Matt Thomas 3, Ante Zizic 10
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Galatasaray: Jerome Robinson 14, Rıdvan Öncel, James Palmer 19, Freddie Gillespie, Fabian White 12, Errick McCollum 10, Can Korkmaz 1, John Meeks 3, Buğrahan Tuncer, John Petrucelli, Muhsin Yaşar 9
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

  1. Periyot: 25-17
    Devre: 39-32
  2. Periyot: 58-55

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'dan canlı yayında bombalar: Aykut Kocaman, forvet müjdesiAziz Yıldırım'dan canlı yayında bombalar: Aykut Kocaman, forvet müjdesi
Paris Saint-Germain, üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonuParis Saint-Germain, üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

AK Partili Ensarioğlu'ndan 'ispatlarım' çıkışı: 'Yoksul öğrencilere istismar ağı'

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

Son hali konuşuluyordu! Kötü haber geldi

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

Uygulama 1 Temmuz'da başlıyor: İade bedeli ATM'den çekilebilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.