Paris Saint-Germain, üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Arsenal’ı penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da karşı kaşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert’in yönettiği müsabakanın 6. dakikasında Arsenal, Kai Havertz golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fransız ekibi, beraberlik için baskısını artırdı.

    1. dakikada ceza sahası içinde Kvaratskhelia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Siebert, penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ousmane Dembele topu ağlara yollayarak skoru 1-1’e getirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. Bu dakikalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. PSG, penaltı atışlarında Arsenal’a karşı 4-3 üstünlük kurarak, üst üste 2. kez şampiyonluğu eden ikinci takım olarak da tarihe geçti.

