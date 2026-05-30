Paris Saint-Germain, üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İngiliz temsilcisi Arsenal, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da karşı kaşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniel Siebert’in yönettiği müsabakanın 6. dakikasında Arsenal, Kai Havertz golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Fransız ekibi, beraberlik için baskısını artırdı.
- dakikada ceza sahası içinde Kvaratskhelia, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Siebert, penaltı noktasını gösterdi. 65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ousmane Dembele topu ağlara yollayarak skoru 1-1’e getirdi. İlerleyen bölümlerde iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. Bu dakikalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. PSG, penaltı atışlarında Arsenal’a karşı 4-3 üstünlük kurarak, üst üste 2. kez şampiyonluğu eden ikinci takım olarak da tarihe geçti.
