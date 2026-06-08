Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’de dev temizlik! Ayrılık kararı çıktı

Fenerbahçe'de başkanlık yarışını zaferle göğüsleyen Aziz Yıldırım, ayağının tozuyla Samandıra'da temizlik operasyonunu başlattı. Yüksek maliyetlerine rağmen sahada beklenen etkiyi yaratamayan Nelson Semedo, Sidiki Chérif, Musaba ve Brown gibi isimlerin geleceğini masaya yatıran Yıldırım, hem kulüp bütçesini rahatlatacak hem de kadroyu disipline edecek tarihi kararlara imza atıyor.

FENERBAHÇE'DE AZİZ YILDIRIM DÜZENİ BAŞLADI: NELSON SEMEDO TARTIŞILIYOR, SIDIKI CHERIF'İN BİLETİ KESİLDİ!

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulun ardından başkanlık koltuğuna yeniden oturan Aziz Yıldırım, futbolda yeni dönemin temizlik ve bütçe planlaması için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulüpte yüksek maliyetli oyuncular, beklentilerin altında kalan isimler ve genç yeteneklerin geleceği masaya yatırılırken, ilk radikal kararların sinyalleri de gelmeye başladı.

SEMEDO’NUN 4 MİLYON EURO’LUK MAAŞI MASADA: PORTEKİZ EKİPLERİ PUSUDA

Sarı-lacivertli camianın koridorlarında şu sıralar en çok yüksek sesle konuşulan isimlerin başında Nelson Semedo geliyor. Kulislerden sızan iddialara göre, seçim sürecindeki iki başkan adayının da yüksek maliyeti sebebiyle durumunu askıya aldığı Portekizli sağ bekin geleceği mercek altında. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro gibi ciddi bir garanti ücret kazanan deneyimli oyuncunun bu maaş yükü, yeni yönetim cephesinde maliyet-performans dengesi açısından ciddi soru işaretleri yarattı. 39 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Semedo'ya ülkesi Portekiz'den bazı ekiplerin resmi ilgi göstermesi ise kulübün ayrılık formüllerini güçlendiriyor.

"HANGİ AKIL ALDI?" DİYE SİTEM ETMİŞTİ...

Yeni dönemin en sert çıkışı ise golcü oyuncu Sidiki Cherif için geldi. Başkan Aziz Yıldırım, daha önce Yüksek Divan Kurulu kürsüsünden yönetimi sert bir dille eleştirerek, "Bu Sidiki Cherif'i kim aldı, hangi akıl aldı?" sorusunu yöneltmişti. Kulübe yaklaşık 30-40 milyon Euro civarında devasa bir maliyeti olan genç forvetin performansını yetersiz bulan ve adeta "ateşe atıldığını" düşünen Yıldırım, oyuncunun biletini kesti. Yıldırım, genç golcünün futbolunun pişmesi ve deneyim kazanması adına yeni sezonda ya kalıcı olarak satılmasını ya da güçlü bir takıma kiralanmasını planlıyor.

MUSABA VE BROWN DA YOLCU! TEMİZLİK OPERASYONU GENİŞLİYOR

Aziz Yıldırım’ın neşter vuracağı isimler sadece Semedo ve Cherif ile sınırlı kalmayacak. Takımın güncel performans raporlarını inceleyen deneyimli başkanın, Musaba ve Brown'ın sergilediği futboldan da hiçbir şekilde memnun kalmadığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, kısa süre içerisinde bu iki oyuncunun da takımdan gönderilmesi veya kulüp bulmaları için menajerleriyle resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Kadıköy'de bu yaz hem bütçede hem de kadroda büyük bir kabuk değişimi yaşanacak.