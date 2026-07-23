Beşiktaş, Mohamed Salah transferini bitiriyor! Gününü vererek duyurdular

Yaz transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Mısırlı süperstar Mohamed Salah transferinde son viraja girdi. Yıldız futbolcu ile yıllık 12 milyon Euro ücret ve 2 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, süreci sekteye uğratan menajer krizini çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

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6 MİLYON EUROLUK KOMİSYON ENGELİ

Transfer görüşmelerinde oyuncu kanadı ile el sıkışılmasına rağmen, Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın son dakika talepleri operasyonu tıkadı. Abbas'ın 6 milyon Euro'ya ulaşan ekstra menajerlik komisyonu isteği nedeniyle transfer süreci uzarken, Beşiktaş yönetimi mali disiplinden taviz vermemek adına masada kararlı bir duruş sergileme kararı aldı.

CUMA SABAHI KRİTİK ZİRVE

Avrupa kupalarındaki zorlu Midtjylland karşılaşmasına odaklanan siyah-beyazlı idareciler, bir yandan da dev transferi sonuçlandırmak için mesaisini sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin, daha önce masada olumlu bir tavır sergilemeyen Ramy Abbas ile cuma sabahı yeniden bir araya geleceği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, yapılan bu kritik görüşmede ekstra komisyon talebini geri çektirip, transferi ilk görüşmelerde belirlenen mali koşullar çerçevesinde resmiyete dökmeyi amaçlıyor.