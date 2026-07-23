SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek bombası! 22 milyon Euro'ya satılmıştı, geri dönüyor

Yeni sezon öncesi savunma hattını yerli bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Ali Koç döneminde 22 milyon Euro'ya sattığı 20 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek bombası! 22 milyon Euro'ya satılmıştı, geri dönüyor
Emre Şen

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kadrosundaki yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle planlamasını değiştiren sarı-lacivertli yönetim, düşünenilmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmayı hedeflerken, defans hattına yapılacak takviyeyi yerli oyuncudan yana kullanma kararı aldı.

SAVUNMAYA YERLİ ÇÖZÜM

Bu doğrultuda rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve sergilediği performansla dikkat çeken eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

22 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç'un başkanlığı döneminde 22 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye transfer olan 20 yaşındaki genç stoperi yeniden sarı-lacivertli renklere bağlamak istiyor. Yönetimin, Suudi ekibiyle temaslara başlayarak oyuncuyu kadroya katmak adına kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurumspor FK’dan Palandöken temalı üçüncü formaErzurumspor FK’dan Palandöken temalı üçüncü forma
Beşiktaş, Mohamed Salah transferini bitiriyor! Gününü vererek duyurdularBeşiktaş, Mohamed Salah transferini bitiriyor! Gününü vererek duyurdular
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Yusuf Akçiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu, evin çatısını deldi

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

Sosyal medyada gündem olan iddia! İstifalar sonrası CHP'lilerin telefonlarına bu mesaj gitti

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.