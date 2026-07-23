Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek bombası! 22 milyon Euro'ya satılmıştı, geri dönüyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Kadrosundaki yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle planlamasını değiştiren sarı-lacivertli yönetim, düşünenilmeyen yabancı oyuncularla yolları ayırmayı hedeflerken, defans hattına yapılacak takviyeyi yerli oyuncudan yana kullanma kararı aldı.

SAVUNMAYA YERLİ ÇÖZÜM

Bu doğrultuda rotasını Suudi Arabistan'a çeviren Fenerbahçe, altyapısından yetişen ve sergilediği performansla dikkat çeken eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

22 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi, Ali Koç'un başkanlığı döneminde 22 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli'ye transfer olan 20 yaşındaki genç stoperi yeniden sarı-lacivertli renklere bağlamak istiyor. Yönetimin, Suudi ekibiyle temaslara başlayarak oyuncuyu kadroya katmak adına kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.