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Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal'ın istifasını böyle öğrendi

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın oyuncusu seçilen Archie Brown, İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili soruya şaşkınlıkla yanıt verdi. İngiliz futbolcu, tecrübeli teknik adamın görevini bıraktığını röportaj sırasında öğrendi.

Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal'ın istifasını böyle öğrendi
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Archie Brown gündem oldu. Sarı-lacivertlilerin beraberlik golünü atan İngiliz futbolcu, UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilirken İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili soruya verdiği yanıtla da dikkat çekti.

"İSTİFA MI? YENİ ÖĞRENİYORUM"

Karşılaşma sonrası kendisine İsmail Kartal'ın istifa ettiği ve kendisiyle konuşup konuşmadığı sorulan Brown, adeta neye uğradığını şaşırdı.

İngiliz oyuncu, "Nasıl yani? Hayır, ben de şu an öğreniyorum" diyerek Kartal'ın görevinden ayrıldığını röportaj sırasında öğrendiğini ifade etti.

Brown'ın istifa haberini aldığı andaki şaşkınlığı dikkat çekerken, "Ne demek istiyorsunuz?" sözleri de gündem oldu.

İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ!

Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal ın istifasını böyle öğrendi 1

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Roma maçının ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, görevinden istifa ettiğini duyurarak, "Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN İSMAİL KARTAL'A DESTEK

Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal ın istifasını böyle öğrendi 2

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa kararı sonrası Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Kartal'ın görevini bırakma kararını doğru bulmayan Yıldırım, tecrübeli teknik adamın kulübün başında kalması gerektiğini savundu.

Aziz Yıldırım, Kartal'ın istifasının kendisi için de sürpriz olduğunu belirtirken, "Hiçbirimizin istifa kararından haberi yoktu" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca Kartal'ın bu kararı almasına neden olan gelişmeler nedeniyle üzüntü yaşadığını dile getirdi.

"İSTİFAYI KABUL ETMİYORUM"

Archie Brown şoke oldu! İsmail Kartal ın istifasını böyle öğrendi 3

İsmail Kartal'ın istifası Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırırken, Aziz Yıldırım'ın sözleri gündeme damga vurdu. Yıldırım, Kartal'ın görevi bırakmasını istemediğini açık şekilde ifade ederek "İstifayı kabul etmiyorum" mesajını verdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne Kartal yönetiminde kaldığını hatırlatan Yıldırım, teknik direktöre destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Kartal'ın geleceğiyle ilgili yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken, Yıldırım'ın bu çıkışının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu.

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İsmail Kartal Roma istifa fenerbahçe Archie Brown
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