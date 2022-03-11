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Aziz Yıldırım'dan rekor dava! 777 milyon liralık tazminat talep etti

11.03.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle rekor bir tazminat davası açtı. 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapan Yıldırım, toplamda 777 milyon lira talep etti.

Aziz Yıldırım'dan rekor dava! 777 milyon liralık tazminat talep etti

Fenerbahçe Kulubü eski Başkanı Aziz Yıldırım haksız yere tutuklu kaldığı gerekçesiyle rekor bir tazminat davası açtı.

Yıldırım, o dönemde görev yapan Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu'nun, futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarının onanmasının ardından mahkemeye başvurdu. Haksız tutukluluk tazminatı için mahkemeye İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılırken Aziz Yıldırım, 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Konu ile ilgili Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

3 Temmuz sürecinde haksız bir şekilde tutuklanmamız sebebiyle uğradığımız zararlarla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım için açmış olduğumuz tazminat davasında; haksız tutukluluk sebebiyle 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep edilmiştir. Tazmini istenen meblağ, Fenerbahçe camiasının 3 Temmuz sürecinde yaşadığı acıların sembolik bir karşılığı olacaktır. Bu sebeple yargılama neticesinde alınacak tazminatların tamamı Sayın Aziz Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandığı şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Eğitim Kurumları’na bağışlanacaktır. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Fenerbahçe Futbol Kulübü
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