Aziz Yıldırım’dan Şampiyonlar Ligi sözü: "2 santraforu önümüzdeki hafta açıklarız"

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak transfer müjdelerini peş peşe verdi. Prensipte anlaştıkları iki kaliteli golcüyü çok kısa sürede açıklayacaklarını belirten Yıldırım, 20-25 Haziran'a kadar Şampiyonlar Ligi ön elemelerine eksiksiz bir kadroyla çıkmayı hedeflediklerini duyurdu.

Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün geleceğine ve transfer planlamasına dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımın Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına tamamen hazır bir şekilde girmesini amaçladıklarını belirten Yıldırım, taraftarların sabırsızlıkla beklediği golcü takviyeleri için net bir takvim verdi.

"2 SANTRAFORU BU HAFTA VEYA ÖBÜR HAFTA AÇIKLARIZ"

Hücum hattına yapılacak takviyeler konusunda taraftara müjdeyi veren Aziz Yıldırım, iki önemli isimle el sıkıştıklarını açıkladı. Transfer pazarlıklarında kulübün elini zayıflatmamak adına isim vermekten kaçınan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"2 santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular. İkisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlarımız titizlikle çalışıyor."

TARAFTARA ALEX DE SOUZA SÜRPRİZİ!

Gezileri sırasında bir taraftarın yönelttiği, "Alex'in Fenerbahçe'de bir geleceği olabilir mi?" sorusuna da içtenlikle yanıt veren Aziz Yıldırım, kulübün efsane kaptanına kapıları tamamen açık bıraktı. Yıldırım, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." diyerek efsane oyuncunun ilerleyen dönemde sarı-lacivertli çatıda görev alabileceğine yeşil ışık yaktı.

