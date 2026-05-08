Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi tarihi çağrı!

Fenerbahçe'de yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurula kilitlenen sarı-lacivertli camiada sıcak saatler yaşanıyor. Başkan adaylarından biri olan Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yayınlayarak camiaya çok net ve tarihi mesajlar verdi.

"KIRGINLIKLARI ONARMANIN VAKTİ GELDİ"

Aziz Yıldırım, "Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi" diyerek taraftarlara ve derneklere tarihi bir zeytin dalı uzattı.

VİCDANİ SORUMLULUK VE BİRLİK ÇAĞRISI

Zor zamanlarda her zaman yoldaşı olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Yıldırım, açıklamasında şu kritik ifadelere yer verdi:

"Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum." Aziz Yıldırım'ın camiayı tek yumruk olmaya davet eden bu sözleri, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları arasında saniyeler içinde en çok paylaşılanlar arasına girdi.