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Aziz Yıldırım'dan taraftarları heyecanlandıracak açıklama! ''Talisca Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Jose Mourinho da Lukaku'yu istiyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.05.2024 16:10
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho hamlesinin ardından sarı-lacivertli yönetime oyuncu tavsiyesinde bulundu. Birçok isimle görüştüklerini söyleyen Aziz Yıldırım, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ifade etti.

Aziz Yıldırım'dan taraftarları heyecanlandıracak açıklama! ''Talisca Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! Jose Mourinho da Lukaku'yu istiyor''
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul üyeleriyle toplantı düzenledi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"MAHMUT BEY İLE ÖNDER BEY, MOURINHO İLE ANLAŞTI"

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"Mahmut Bey ile Önder Bey, Mourinho ile anlaştı. Parasal anlamda da anlaştı. Avukatları sözleşme de hazırladı. Biz orada bekledik. Çünkü, o an imzanın hiçbir geçerliliği yok, yönetimde değiliz. Onun üzerine bize dediler ki, o görüşmeyi yaparken Mario Branco'nun kendisine Mendes'e geleceğini söyledi. Anlaşabiliyorlarsa anlaşsınlar dedim. Çünkü, seçim var. Biz de istiyoruz gelmeni, fark eden bir şey yok, onun üzerine tamam dedim."

"MOURINHO, LUKAKU'YU İSTİYOR"

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Aziz Yıldırım, "Şimdi oyuncu ismi vereyim, onları da alsınlar. Romelu Lukaku'yu Mourinho istiyor." ifadelerini kullandı.

"TALISCA GELMEK İSTİYOR"

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Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Bir de Roma'daki çocuk, Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Trabzon'da oynayan santrfor var, Sörloth. Bir ikisini halletsinler şimdi, gerisine biz gelince bakarız." dedi.

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