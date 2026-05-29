Her an gerçekleşebilir! Galatasaray ve Göztepe arasında beklenmedik takas

Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe ile Galatasaray arasında dikkat çeken bir temas yaşanıyor. İki sarı-kırmızılı kulüp, hem iç transfer hem de oyuncu takası ihtimali üzerinden masaya oturmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY’DAN ARDA OKAN HAMLESİ

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan’ın transfer edilmesini istediği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, yönetime genç sağ bekin kadroya kazandırılması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Okan Buruk’un ayrıca Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile de Arda Okan transferi hakkında görüşme yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin kısa süre içinde resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.

GÖZTEPE’NİN HEDEFİ AHMED KUTUCU

İzmir temsilcisi ise Galatasaray’da forma giyen Ahmed Kutucu için girişimlerini artırdı. Göztepe’nin, yerli forvet transferinde uzun süredir takip ettiği 26 yaşındaki futbolcuyu listenin ilk sırasına yazdığı kaydedildi.

Galatasaray’da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu’nun da Göztepe seçeneğine olumlu yaklaştığı aktarıldı. Tarafların önümüzdeki günlerde transfer şartlarını görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

ARDA OKAN İÇİN YÜKSEK BONSERVİS TALEBİ

Göztepe futbol yapılanmasını yöneten Sport Republic’in, performansıyla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi. İzmir ekibinin, 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Okan, geçen sezon başında Adana Demirspor’dan transfer edilerek Göztepe kadrosuna katılmıştı.