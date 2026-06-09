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Aziz Yıldırım'dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdi

Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım transfere hızlı girdi. Muriqi ve Guirassy'nin yanına Bayer Leverkusen'den Grimaldo eklendi.

Aziz Yıldırım'dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdi
Emre Şen

Fenerbahçe'de aylardır beklenen tarihi seçim sonuçlandı ve başkanlık koltuğuna 8 yıl aradan sonra yeniden Aziz Yıldırım oturdu. Seçim atmosferinin ve gerginliklerin tamamen geride bırakıldığı sarı-lacivertli camiada, tüm odak noktası yeni teknik direktör ve Kadıköy'e yıldız yağdıracak transfer harekatına çevrildi.

MURIQI VE GUIRASSY İMZAYA HAZIRLANIYOR

Aziz Yıldırım dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdi 1

Başkan Aziz Yıldırım'ın resmi mazbatasını almasının hemen ardından forvet hattı için çifte bombayı patlatması bekleniyor. Yeni yönetimin, uzun süredir görüşme halinde olduğu eski göz ağrısı Vedat Muriqi ve Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy transferlerini resmi olarak kamuoyuna duyurmak için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. Ancak Yıldırım'ın listesindeki asıl büyük sürpriz sol bek bölgesinden geldi.

YENİ HEDEF: ALEJANDRO GRIMALDO

Aziz Yıldırım dan üçüncü seçim bombası! Grimaldo listeye girdi 2

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sol bek pozisyonuna seviye atlatmak için Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in yıldızı Alejandro Grimaldo'yu transfer listesinin ilk sırasına yazdı.

Alman ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki İspanyol yıldızın kulübünden ayrılmak istediği belirtilirken; Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun bu talebini büyük bir fırsat olarak gördüğü ve hem Grimaldo hem de Leverkusen yetkilileriyle kısa süre içinde masaya oturmayı planladığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım fenerbahçe
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