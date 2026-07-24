Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini bitirmek üzere! Menajeri İstanbul'a geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattı için gözünü dünya futbolunun en önemli golcülerinden birine dikti. Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE MALİYETİ

İtalyan basınından Sportsmediaset'te yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservissiz durumdaki yıldız golcüye oldukça ciddi bir teklif iletti. Siyah-beyazlıların Vlahovic'e yıllık 13.5 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda; imza parası ve menajerlik komisyonlarıyla birlikte toplam paket maliyetinin 30 milyon Euro seviyesini bulacağı ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlı idarecilerin yürüttüğü bu dev operasyonda sıcak saatler yaşanıyor. Dusan Vlahovic'in menajerinin, transfer şartlarını yüz yüze görüşmek ve Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmak üzere bu hafta sonu İstanbul'a geleceği kaydedildi.