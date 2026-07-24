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Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini bitirmek üzere! Menajeri İstanbul'a geliyor

Forvet hattına dünya çapında bir ismi kazandırmak isteyen Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic için dev bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların Sırp golcüye sunduğu teklifin detayları ortaya çıkarken, oyuncunun temsilcisi görüşmeler için İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini bitirmek üzere! Menajeri İstanbul'a geliyor
Emre Şen

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet hattı için gözünü dünya futbolunun en önemli golcülerinden birine dikti. Siyah-beyazlı yönetim, İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

3 YILLIK SÖZLEŞME VE MALİYETİ

İtalyan basınından Sportsmediaset'te yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservissiz durumdaki yıldız golcüye oldukça ciddi bir teklif iletti. Siyah-beyazlıların Vlahovic'e yıllık 13.5 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi durumunda; imza parası ve menajerlik komisyonlarıyla birlikte toplam paket maliyetinin 30 milyon Euro seviyesini bulacağı ifade edildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlı idarecilerin yürüttüğü bu dev operasyonda sıcak saatler yaşanıyor. Dusan Vlahovic'in menajerinin, transfer şartlarını yüz yüze görüşmek ve Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmak üzere bu hafta sonu İstanbul'a geleceği kaydedildi.

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