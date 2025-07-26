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Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

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Emre Şen

Gergin anlar yaşandığı için ara verilen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Ali Koç'un ardından Aziz Yıldırım konuştu. Galatasaray'ın gerisinde kaldıklarını söyleyen Aziz Yıldırım'dan flaş bir çıkış geldi.

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Aziz Yıldırım konuştu. Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullanan Aziz Yıldırım, Osimhen konusunda da açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE FORMASI ALMIŞ, 45 NUMARA YAZDIRMIŞ"

Aziz Yıldırım dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium a gitmiş 45 numaralı forma almış" 1

Aziz Yıldırım, "Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen." dedi.

"6-0 YENEN KULÜBÜN BAŞKANIYIM"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Galatasaray'ın 10 yıl gerisinde kaldık!"

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Aziz Yıldırım fenerbaçe Osimhen
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