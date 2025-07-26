Aziz Yıldırım'dan Victor Osimhen açıklaması! "Fenerium'a gitmiş 45 numaralı forma almış"

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısında Aziz Yıldırım konuştu. Galatasaray hakkında flaş ifadeler kullanan Aziz Yıldırım, Osimhen konusunda da açıklama yaptı.

"FENERBAHÇE FORMASI ALMIŞ, 45 NUMARA YAZDIRMIŞ"

Aziz Yıldırım, "Her yerde çoğunluk Galatasaray'da. Bunu önce kabul edeceğiz. Bir yakınım çocuğuna forma almış, götürmüş çocuğu Fenerium'a numara yazdıracak, çocuk demiş ki 45, Osimhen." dedi.

"6-0 YENEN KULÜBÜN BAŞKANIYIM"

Aziz Yıldırım: "Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım ben. Herkes kan ağlıyor burada kan. Galatasaray'ın 10 yıl gerisinde kaldık!"