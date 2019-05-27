Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'de başkanlık yapmayacağım

Şike ve Kumpas Davası’nın 12. duruşmasında 16’sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına Silivri’de devam edilirken, Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım bir dinlenme tesisinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kumpas davası ile ilgili duruşmada bulunmak için geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Bize güç verdiniz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu hepimizin, Fenerbahçe’nin davası. 3 Temmuz’da başlayan FETÖ operasyonuyla beraber yapılan davaların neticesidir. Biz davacıyız. Onun için geldik. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortalık boş gibi. Yalan ifadeler veren şahısları dinledik, hep yalan, masal anlatıyor. Sonunda konuyu FETÖ değiliz diye bağlıyor. Şubat 2012'de ‘Ne şikesi memleket elden gidiyor’ demiştim. Ondan sonraki yıllarda FETÖ'nün yaptığı operasyonlarla insanlarımız şehit oldu, gazi oldu. Hepsi FETÖ'nün yapmış olduğu örgütlü organizasyon. Bugün statlarda FETÖ operasyonları devam etmektedir, bitmemiştir. 50 yılda oluşturulmuş örgütü 3-5 yılda yok edemezsiniz" diye konuştu.

"HEPİMİZİN TEK PAYDASI FENERBAHÇE'DİR" "Herkes uyanık olsun" diyen Aziz Yıldırım, "Herkes daha akıllı, birbirini tutucu olsun. Hepiniz birlik beraberlik içinde olun. Ne Aziz Yıldırımcı ne Ali Koççu olun. Yalnız tek bir şey var, ortak paydamız Fenerbahçe. Fenerbahçe’nin dışına bugün çıkmayın. Fenerbahçe Televizyonu’nu burada gördüm mutlu oldum. Benim doğum günümü bile kutlamadılar, çünkü ben kurdum ben yaptım FB TV’yi. Daha önce söyledim. Hepimizin tek paydası Fenerbahçe’dir. Bizim üst kimliğimiz Fenerbahçe’dir. Alt kimliklerle işimiz yoktur. Öyle olursa Fenerbahçe parçalanır. Herkesin aklını başına alması lazım. Birliği bozarsak daha kötü günler bekliyor. Bu sene iyi olmayabilir. Seneye daha iyi olması için destek vermeliyiz. Sakın başka düşüncede olmayın. Fenerbahçe giderse bizim her şeyimiz biter. Önümüzdeki seneden itibaren Fenerbahçe’nin içinde başkanlığı yapmayacağımı herkes bilsin. Fenerbahçe'de görev almayacağım. Fenerbahçe ile ilgili düşüncelerimi, her şeyimi, varlığımı ve 20 yılımı verdim. Buradan küsmem, darılmam, vazgeçmem olamaz. Hepinizden rica ediyorum, yönetimde kim olursa olsun Fenerbahçe için destek olacağız. Gelen yönetimler yaptıkları müddetçe kalır yapamazlarsa giderler, onları destekleriz” şeklinde konuştu.