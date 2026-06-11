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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye Arda Güler'in kankasını alıyor!

Fenerbahçe'de başkan seçilen Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için Florentino Perez ile bizzat görüşmeye hazırlanıyor.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye Arda Güler'in kankasını alıyor!
Emre Şen
Brahim Diaz

Brahim Diaz

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, taraftara verdiği sözleri tutmak ve yeni sezon kadrosunu erkenden şekillendirmek için kolları sıvadı. Transferleri takımın yaz kampına kadar bitirmeyi hedefleyen yeni yönetimin ilk büyük hedefi İspanya'dan geldi.

ROTA MADRID, HEDEF ARDA GÜLER'İN KANKASI BRAHIM DIAZ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ye Arda Güler in kankasını alıyor! 1

Seçim atmosferini hızla geride bırakan Fenerbahçe'de, taraftarı büyük bir sevince boğacak "çilek" transferi için düğmeye basıldı. Gelen son iddialara göre; sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki o dünya yıldızının, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki yıldız on numara Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı. Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı olarak bilinen Brahim Diaz için girişimler başladı.

BAŞKANLAR BİZZAT GÖRÜŞECEK

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ye Arda Güler in kankasını alıyor! 2

Bu dev transfer operasyonunun en dikkat çekici yanı ise sürecin bizzat kulüp başkanları düzeyinde yürütülecek olması. Fenerbahçe ile aynı gün seçimli genel kurulunu gerçekleştiren ve yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez ile Aziz Yıldırım'ın resmi temas kuracağı kaydedildi.

Yakın ilişkileri bilinen iki başkan arasındaki bu kritik telefon trafiğinin ardından, Fenerbahçeli yöneticilerin Madrid'e çıkarma yaparak Brahim Diaz transferinin maddi detaylarını ve kiralama/satın alma opsiyonlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid
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