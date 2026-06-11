Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye Arda Güler'in kankasını alıyor!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen tarihi olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışını kazanan Aziz Yıldırım, taraftara verdiği sözleri tutmak ve yeni sezon kadrosunu erkenden şekillendirmek için kolları sıvadı. Transferleri takımın yaz kampına kadar bitirmeyi hedefleyen yeni yönetimin ilk büyük hedefi İspanya'dan geldi.

ROTA MADRID, HEDEF ARDA GÜLER'İN KANKASI BRAHIM DIAZ

Seçim atmosferini hızla geride bırakan Fenerbahçe'de, taraftarı büyük bir sevince boğacak "çilek" transferi için düğmeye basıldı. Gelen son iddialara göre; sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki o dünya yıldızının, Real Madrid forması giyen 24 yaşındaki yıldız on numara Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı. Arda Güler'in takımdaki en yakın arkadaşı olarak bilinen Brahim Diaz için girişimler başladı.

BAŞKANLAR BİZZAT GÖRÜŞECEK

Bu dev transfer operasyonunun en dikkat çekici yanı ise sürecin bizzat kulüp başkanları düzeyinde yürütülecek olması. Fenerbahçe ile aynı gün seçimli genel kurulunu gerçekleştiren ve yeniden başkanlığa seçilen Florentino Perez ile Aziz Yıldırım'ın resmi temas kuracağı kaydedildi.

Yakın ilişkileri bilinen iki başkan arasındaki bu kritik telefon trafiğinin ardından, Fenerbahçeli yöneticilerin Madrid'e çıkarma yaparak Brahim Diaz transferinin maddi detaylarını ve kiralama/satın alma opsiyonlarını masaya yatıracağı belirtiliyor.