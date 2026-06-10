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Aziz Yıldırım ilk hamlesini yaptı! Vedat Muriqi Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım, eski golcüsü Vedat Muriqi için Mallorca ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferde artık tüm detaylar belli olurken, Muriqi'nin gelecek hata içinde İstanbul'da olması bekleniyor. İşte detaylar...

Aziz Yıldırım ilk hamlesini yaptı! Vedat Muriqi Fenerbahçe’de
Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Fenerbahçe’de seçim bitti, transfer bombası patladı! Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi Vedat Muriqi’yi yuvaya döndürmek için Mallorca ile resmi anlaşmayı sağladı. Kosovalı yıldızın 15 milyon Euro’luk dev transferinin tüm mali ayrıntıları belli oldu.

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Aziz Yıldırım ilk hamlesini yaptı! Vedat Muriqi Fenerbahçe’de 1

Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul'da zaferle ayrılan başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli camiayı ayağa kaldıracak tarihi bir transfer hamlesine imza attı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve forvet hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen Yıldırım, taraftarın sevgilisi olan eski golcü Vedat Muriqi için İspanyol ekibi Mallorca ile her konuda el sıkıştı. Yıldırım’ın bu gövde gösterisi, transfer piyasasında kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.

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Aziz Yıldırım ilk hamlesini yaptı! Vedat Muriqi Fenerbahçe’de 2

Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yürüttüğü gizli operasyonun mali detayları da netleşti. Fenerbahçe, Kosovalı gol makinesinin bonservisi için İspanyol kulübüyle 15 milyon Euro karşılığında kesin olarak el sıkıştı. Kulübün nakit akışını korumak adına yapılan anlaşmaya göre bu dev meblağ, 3 yıllık vadeler halinde Mallorca’ya ödenecek. Ayrıca kontrata, tecrübeli golcünün bir sonraki olası transferinden İspanyol ekibine %10 pay verilmesini içeren özel bir madde de eklendi.

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Aziz Yıldırım ilk hamlesini yaptı! Vedat Muriqi Fenerbahçe’de 3

Mallorca cephesini tamamen ikna eden ve oyuncuyla da her konuda mutabakata varan Aziz Yıldırım yönetimi, operasyonu resmileştirmek için gün sayıyor. 32 yaşındaki deneyimli santrforun bir hafta içerisinde İstanbul’a geleceği ve detaylı sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Yarım kalan hikayesini tamamlamak için Kadıköy’e geri dönmeye can atan Vedat Muriqi, Aziz Yıldırım’ın yeni dönemdeki ilk büyük ve somut hamlesi olarak kayıtlara geçti.

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transfer Aziz Yıldırım Vedat Muriqi fenerbahçe
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