Yıldız ismin transfer yanıtı yönetimi şaşkına çevirdi! 'Osimhen'in maaşını verin geleyim'

Milan'dan ayrılmaya hazırlandığı öne sürülen Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer iddiaları hız kesmiyor. Son dönemde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın Portekizli yıldızla ilgilendiği konuşulurken, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklif ve oyuncunun beklentisi ortaya çıktı.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Rafael Leao'nun bonservisini almak için Milan'a 30 milyon euroluk resmi teklif sundu. Ancak İtalyan temsilcisinin 27 yaşındaki kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelinin 50 ila 60 milyon euro arasında olduğu ifade edildi.

MAAŞ BEKLENTİSİ FARK YARATTI

Haberde, Galatasaray'ın Leao'ya 2030 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme önerdiği ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

OSIMHEN'I ÖRNEK GÖSTERDİ

Buna karşın Portekizli futbolcunun bu rakamı yeterli bulmadığı öne sürüldü. Leao'nun, Galatasaray yönetimine Victor Osimhen'in sözleşmesini örnek göstererek benzer seviyede bir ücret talep ettiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'e yıllık net 15 milyon euro garanti ücretin yanı sıra net 1 milyon euro sadakat primi ve 5 milyon euro imaj hakkı ödemesi yapıyor. Bu nedenle Leao'nun da benzer bir mali paket istediği iddia edildi.