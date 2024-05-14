Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağı iddia edilmişti! Murat Ülker çok kızdı "Ne kadar ayıp..."

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için gündem alevlenirken Murat Ülker, Aziz Yıldırım'ın listesinde olacağı iddialarına yanıt verdi.

"NE KADAR AYIP BİR ŞEY..."

Haberlere sert tepki gösteren Ülker, Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada, "Ne kadar ayıp bir şey, hiçbir arkadaşım bana böyle bir teklifte bulunmadı ve bulunamaz. Ayrıca ailemizi de bu kısır tartışmalara alet etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan çeşitli haberlerde Murat Ülker'in ve oğlu Yahya Ülker'in Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın listesine gireceği iddia edilmişti.







