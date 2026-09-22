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Ümit Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 26 Eylül Cumartesi günü Macaristan’ın Miskolc şehrinde Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

Ümit Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü 1

Ümit Millilerin çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da takip etti.
Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

ADAY KADRO BELİRLENDİ

Ümit Milli Takım, Ukrayna maçının hazırlıklarını sürdürdü 2

Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ve Macaristan maçları aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)
Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruher SC)
Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), Emirhan İlkhan (Torino), İsak Vural (Pisa), İzzet Çelik (Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)
Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Alanyaspor), Arda Çolak (Iğdır FK)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Egemen Korkmaz
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