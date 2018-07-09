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Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e haciz geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

Aziz Yıldırım yönetiminin 'Kayışdağı Projesi' için çektiği 300 milyon liralık kredinin 250 milyon lirasının hesaplarda görülmediği öne sürüldü. Yeni yönetim kredinin taksitlerini ödemedi, kefil olan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine haciz geldi.

Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e haciz geldi!

Fenerbahçe'de eski yönetim ile yeni yönetim arasında kredi savaşı başladı! İşte iddialara göre yaşananlar: Aziz Yıldırım yönetimi, kongreden önce Kayışdağı'nda yapılması planlanan kolej için bir bankadan 300 milyon lira tutarında kredi kullandı. Yıldırım ile birlikte yöneticiler Mahmut Uslu ve Tahir Perek, söz konusu borç için şahsi kefaletlerini koydu.

PARA HANGİ AMAÇLA KULLANILDI?

Kulüp hesaplarını inceleyen yeni yönetim, çekilen 300 milyon lira tutarındaki kredinin 50 milyon lirasının kasada olduğunu belirlerken, 250 milyon lirasının ise nerede ve hangi amaçla kullanıldığını öğrenemedi. Yeni yönetim, kredinin taksitlerini ödemeyince, krediyi tahsis eden banka, kefiller Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine birer ihtar mektubu gönderdi.

AZİZ YILDIRIM ÇILGINA DÖNDÜ

Ancak yine bir ödeme yapılmadı. Zira eski yönetim, borcun yeni yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Banka, borcun günü geçince kredi için şahsi kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine hacze gitti. İşte tam bu noktada kıyamet koptu. Bankanın, evine baskın yaparcasına haciz işlemi uyguladığı iddia edilen Aziz Yıldırım'ın büyük öfke yaşadığı ileri sürüldü. Yıldırım'ın, "Bunu bize yapanlarla hesaplaşacağım" dediği belirtildi.

BU İŞ BURADA KALMAZ

Borca kefil olan Fenerbahçe'nin eski yönetici Mahmut Uslu, iddiaları doğruladı. Uslu, "Haciz yüzünden eşim sinir krizleri geçirdi ve ağladı. Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz var. Bu yapılan büyük ayıp. Aziz bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş? Bu iş burada kalmaz" açıklamasını yaptı.

(Sabah)

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Fenerbahçe aziz yıldırım mahmut uslu tahir perek

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