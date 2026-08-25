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Galatasaray'dan transferde büyük koz! 50 milyon Euro masada

Galatasaray ile kişisel şartlarda anlaşan İsmaila Sarr, kulübü Crystal Palace'a transfer resti çekti. "Kariyerimde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" diyerek idmanlara ve maçlara çıkmayan Senegalli yıldız için sarı-kırmızılılar 50 milyon Euro'luk paket teklif sundu.

Galatasaray'dan transferde büyük koz! 50 milyon Euro masada
Emre Şen

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kanat hattı için bir numaralı hedefi olan İsmaila Sarr transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimle kişisel şartlarda el sıkışan 28 yaşındaki Senegalli yıldız, transferin gerçekleşmesi adına İngiliz ekibine karşı adeta savaş başlattı.

"BURADA HEDEFİM BİTTİ, BIRAKIN GİDEYİM"

İngiliz temsilcisinin talep ettiği yüksek bonservis bedeline karşılık ayrılık isteğini açıkça belirten Sarr, kulüp yöneticileri ve teknik heyetle yaptığı görüşmede sert ifadeler kullandı.

Geçen sezon Crystal Palace ile İngiltere Kupası ve Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadığını hatırlatan tecrübeli kanat oyuncusu, "Burada bir hedefim kalmadı. Kariyerimde ilk kez artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Bırakın beni gideyim" diyerek tavrını koydu.

Kararlılığını göstermek adına takımın antrenmanlarına ve maçlarına çıkmayan Senegalli futbolcu için Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage oyuncuyu takımda tutmak istediklerini açıklasa da Sarr'ın Galatasaray konusundaki ısrarı sürüyor.

GALATASARAY'DAN 50 MİLYON EURO'LUK PAKET TEKLİF

Crystal Palace'ın yıldız oyuncu için 60 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi ise gerçekleşmesi zor bonuslarla birlikte toplam 50 milyon Euro'ya ulaşan bir paket teklif sundu.

Sarı-kırmızılıların masaya koyduğu teklifin detaylarında; 35 milyon Euro garanti bonservis, 5 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma bonusu ve 10 milyon Euro da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bonusu yer alıyor.

KRİTİK GÜN PERŞEMBE: B PLANI LEAO VE DEMIROVIC

Galatasaray yönetimi bu dev transfer için perşembe gününe kadar bekleme kararı aldı. İngiliz temsilcisinin 60 milyon Euro'luk katı tutumunu değiştirmemesi halinde sarı-kırmızılılar strateji değişikliğine gidecek.

Sarr transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda Galatasaray, kanat takviyesi için Rafael Leao, santrfor bölgesi için ise Ermedin Demirovic seçeneklerini yeniden masaya yatıracak.

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