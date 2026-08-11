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Aziz Yıldırım olaya el koydu! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile tesislerde çalışmalara başlayan Sofyan Amrabat, takımdan ayrılma kararı aldı. Faslı futbolcunun alacaklarından feragat ederek sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım olaya el koydu! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
Emre Şen

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Real Betis'te kiralık olarak tamamlayan Sofyan Amrabat, yeni sezon öncesinde İstanbul'a dönerek Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalara başlamıştı. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istemediği ortaya çıktı.

ALACAKLARINDAN FERAGAT EDECEK

Aziz Yıldırım olaya el koydu! Fenerbahçe de ayrılık kapıda 1

ABC Sevilla'nın haberine göre; Faslı futbolcu, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek ve bonservisini eline almak için kulüple görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Amrabat'ın, ayrılığın gerçekleşmesi adına büyük bir fedakarlığa hazır olduğu kaydedildi. 29 yaşındaki oyuncunun, kalan kontratı boyunca kazanacağı yüksek maaştan feragat ederek bedelsiz bir şekilde takımdan ayrılmayı hedeflediği ifade edildi. Aziz Yıldırım'ın da bu konuda ciddi bir rol oynadığı öğrenildi.

HEDEFİ YENİDEN REAL BETIS

Aziz Yıldırım olaya el koydu! Fenerbahçe de ayrılık kapıda 2

Deneyimli orta sahanın öncelikli hedefi, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Real Betis'e geri dönmek. İspanyol temsilcisinin teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin Amrabat'ın transferine olumlu baktığı ancak kulübün şu aşamada transferde farklı bölgelere öncelik verdiği aktarıldı.

Fesih görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda Sofyan Amrabat, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ilk futbolcu olacak.

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