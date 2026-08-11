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Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon

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Emre Şen

4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırı dosyası yeniden açıldı. Yeni teknolojik imkânlar, HTS ve baz analizleri doğrultusunda, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe’nin takım otobüsüne yapılan saldırı soruşturması kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türk futbol tarihinin en karanlık olaylarından biri olan ve 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı dosyasıyla ilgili çok sıcak bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda dosya raftan indirildi.

YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİYLE 5 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon 1

Soruşturma kapsamında yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak tüm deliller tek tek tekrar değerlendirildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde edilen yeni HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda düğmeye basıldı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah tespit edilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri sürerken, adli süreç resmi olarak başlatıldı.

"TEK AMACIMIZ FAİLLERİ SOMUT DELİLLERLE ORTAYA ÇIKARMAK"

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon 2

Sürece ilişkin Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, 11 yıl önce gerçekleştirilen ve otobüs şoförünün ağır yaralandığı menfur saldırının arkasındaki güçlerin somut delillerle ortaya çıkarılmasının tek amaç olduğu vurgulandı. Spor alanındaki her türlü şiddete karşı net bir duruş sergilendiği belirtilirken, hiçbir kişinin veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmayacağı ve olayın faili meçhul kalmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

SALDIRININ HEMEN ARDINDAN İLETİŞİM KURMUŞLAR!

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon 3

Soruşturma kapsamında üç farklı GSM operatörüne ait altı baz istasyonu üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı HTS/BAZ analizleri, dosyada yeni delillerin ortaya çıkmasını sağladı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda, daha önce verilen 04.08.2020 tarihli Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (takipsizlik), Trabzon 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 17.07.2026 tarihli kararıyla resmi olarak kaldırıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) talep edilen 54 farklı ID numarasına ait BAZ istasyonu verileri incelemeye alındı. Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları kriter alınarak yapılan analizlerde; şüphelilerin olay anından önce sıkça görüştükleri, olay anında irtibatı tamamen kestikleri, saldırının hemen ardından ise yeniden iletişim kurarak olay yerindeki aynı BAZ istasyonundan sinyal verdikleri tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN ÇELİŞKİLİ BEYANLARI VE OLAY YERİ SİNYALLERİ

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon 4

İncelemelerde şüphelilerden Yusuf Ö.'nün 2015 yılında verdiği ifadede "Olay saatinde evimdeydim, saldırıyı kardeşinden öğrendim" şeklindeki beyanının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Yusuf Ö.'nün olay anında tıpkı sarı-lacivertli futbolcular gibi aynı noktadaki baz istasyonundan sinyal aldığı belirlendi.

Ayrıca olay öncesinde Yusuf Ö. ile irtibat halinde olan şüpheliler Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.'nin, Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahı üzerindeki Of ilçesi sahil yolunda sinyallerinin bulunduğu saptandı. Olayın hemen ardından ise Yusuf Ö. ve Emiral A.'nın aynı bölgeden, Hakan H. ve Özden R.K.'nin ise bir başka ortak bölgeden BAZ sinyali verdikleri kayıtlara geçti.

MASAK RAPORUNDAN ÇIKAN DİKKAT ÇEKİCİ ZENGİNLEŞME

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması dosyasında flaş gelişme! 11 yıl sonra 5 şüpheliye operasyon 5

Soruşturmanın bir diğer kritik ayağını ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu oluşturdu. 2015 yılındaki ifadelerde maddi durumunun kötü olduğu ve bankalarla sorun yaşadığı belirtilen Yusuf Ö.'nün finansal hareketleri mercek altına alındı.

MASAK'ın 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleri incelemesinde, Yusuf Ö.'nün özellikle 2022 yılından itibaren finansal durumunda olağan dışı bir iyileşme yaşandığı ve üzerine kayıtlı 5 adet lüks aracın bulunduğu tespit edildi. Tüm bu somut delillerin ardından düğmeye basan emniyet güçleri; Emiral A., Hakan H., Yusuf Ö., Özden R.K. ve Özgür E. isimli 5 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında arama ve el koyma işlemi gerçekleştirerek şahısları gözaltına aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne yapacaksınız Fenerbahçe otobüsünü kurşunlayanları, yapanlar zaten teröristtir eee onları da zaten salıyorsunuz boşa zahmet etmeyin göstermelik işler yapmayın.
demek ki bunca yil saklanmis bu bilgiler, saklayanlara yonelik de bir arastirma yapilsin, en dipten en uste kadar...
O zaman sakladıklarınızı şimdi gündem değiştirmek için ortaya çıkarıyorsunuz, kişisel egolarınız için ülkemizi satıyorsunuz
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