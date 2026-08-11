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Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş, dünya futbolunun önde gelen santrforlarından Dusan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sportif direktör Eduard Graf'ın Sırbistan çıkarmasıyla yürütülen 48 saatlik yoğun görüşmelerin ardından Sırp yıldız ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandı
Emre Şen

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirerek transfer dönemine damga vurdu. Siyah-beyazlılar, Sırp santrfor Dusan Vlahovic transferini nihayete erdirdi.

EDUARD GRAF'IN SIRBİSTAN ÇIKARMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Beşiktaş tan yılın transfer bombası! Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandı 1

Corriere dello Sport'un haberine göre; transfer sürecinde Beşiktaş Sportif Direktörü Eduard Graf'ın hamlesi kilit rol oynadı. Sırbistan'da yürütülen 48 saatlik yoğun ve kesintisiz görüşme trafiğinin ardından siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcu ve temsilcileriyle her konuda el sıkıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş tan yılın transfer bombası! Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandı 2

Görüşmelerin olumlu tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Sırp golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalanması konusunda tam anlaşmaya vardı. Sırp santrforun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek detaylı sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Dusan Vlahovic
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