Beşiktaş'tan yılın transfer bombası! Dusan Vlahovic ile 3 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattını dünya çapında bir golcüyle güçlendirerek transfer dönemine damga vurdu. Siyah-beyazlılar, Sırp santrfor Dusan Vlahovic transferini nihayete erdirdi.

EDUARD GRAF'IN SIRBİSTAN ÇIKARMASI BELİRLEYİCİ OLDU

Corriere dello Sport'un haberine göre; transfer sürecinde Beşiktaş Sportif Direktörü Eduard Graf'ın hamlesi kilit rol oynadı. Sırbistan'da yürütülen 48 saatlik yoğun ve kesintisiz görüşme trafiğinin ardından siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcu ve temsilcileriyle her konuda el sıkıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Görüşmelerin olumlu tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş, Sırp golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalanması konusunda tam anlaşmaya vardı. Sırp santrforun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek detaylı sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.